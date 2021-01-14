"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль

В канун Старого Нового года Алексей Железняков, сделав публикацию на своей странице в "ВКонтакте", заявил, что готов вызвать Евгения Плющенко на дуэль. Бой "без прикрас" может пройти на ринге.
Желание коллеги Тутберидзе сойтись в схватке с Плющенко обусловлено ненавистью хореографа к болтунам. Железняков хочет заткнуть "поганый рот" фигуриста. "Будем драться без правил", – отметил Алексей.
В беседе с журналистами Плющенко дал понять, что принимает вызов и готов подраться с Железняковым с удовольствием. При этом спортсмен предположил, что хореограф был нетрезв, делая эту публикацию в социальной сети.
Не осталась в стороне и Яна Рудковская. Она возмутилась, что кто-то из группы Тутберидзе снова набросился на ее мужа. Продюсер считает Железнякова марионеткой и догадывается, "кто управляет этим несчастным". Супруга Плющенко надеется, что Алексей "ответит за свой базар", пишет "Спорт-Экспресс".
Напомним, ранее Евгений Плющенко показывал коттеджи, в которых будут жить и тренироваться воспитанницы его академии. Фигурист также пригрозил любопытным людям, которые желают запустить дроны над территорией его подопечных.
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