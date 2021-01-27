"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы

Этери Тутберидзе – противоречивая личность в отечественном фигурном катании. Многие до сих пор не понимают, какой же она тренер: жесткий тиран или добрая мама.
Большинство придерживается первой теории из-за рассказов экс-воспитанниц. А японский журнал Elle ранее даже включил наставницу в список самых токсичных тренеров мира. Но есть и те, кто периодически пытаются развенчать миф о "железной Этери". Недавно в "Инстаграм" появилось видео, на котором Этери Тутберидзе помогает фигуристке Саше Трусовой поудобнее усесться.
Ролик вызвал ажиотаж в Сети. Одна из россиянок написала провокационный комментарий, который своим лайком поддержала сама Саша Трусова. "А потом эта "мама" публично лжет, травит детей, когда они уходят, офигенная мать. Абьюзерша..., а не мама", – разнесла Этери Тутберидзе девушка. Действия Трусовой мгновенно подверглись критике со стороны легенд нашего фигурного катания.
Раскритиковала Этери Тутберидзе и другая ее экс-воспитанница – Алена Косторная. В интервью японскому телевидению заявив о том, насколько она стала счастливее после ухода к другому тренеру.
Примечательно, что Алена Косторная и Саша Трусова ведут себя так, как и другие спортсменки, которые в свое время сбегали от Этери Тутберидзе. Они жалуются на жесткие методы, гнетущую атмосферу и тотальное непонимание со стороны тренера.
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