Новости Белоруссии Приговор Ефремову Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Понедельник
14 сентября
Лента новостей
10:40
Роскачество раскрыло обман производителей маринованных огурцов
10:33
Раздевшаяся в турецкой бане Климова встала на голову
10:25
Девушка умерла на глазах избранника во время свидания
10:09
Муж избил Анастасию Заворотнюк после тяжелых родов
10:07
Журналист: Лукашенко будет стараться обдурить Путина на предстоящей встрече
09:45
Почему молчит скрывшаяся на Западе соратница Навального
09:16
"Единая Россия" лидирует на думских выборах в Томске
09:10
67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)
09:02
"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим
08:57
Муж Наташи Королевой выступил с официальным заявлением после известия о беременности
08:50
Эксперт о невозможности "красивого" ухода Лукашенко: Знает то, чего не знаем мы
08:28
Россиян предупредили о взлете цен на продукты осенью
08:04
Что случилось с могилой Владимира Высоцкого
07:06
Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 сентября 2020 года
06:47
Соколовский спровоцировал массовую драку: Все закончилось в мою пользу
04:31
Дочь певицы Славы распекли за откровенный наряд: Не видит дальше собственного носа
02:17
Предсмертные слова принцессы Дианы стали достоянием общественности
00:14
Старшая дочь Алсу сразила народ своей красотой: Очень похожа на маму
22:26
Оплеванную Тарханову закрыли грудью: Артист должен удивлять
21:10
Выборы показали эффективность "Школы губернаторов"
20:09
Названа причина расставания Тимати и Решетовой: В отношениях с девушками он ищет мать
18:38
Любовница Тарзана объявила о беременности
18:05
Что думает Путин о конфликте Лукашенко с белорусской оппозицией
18:04
Осужденный Ефремов пообещал не бросать сцену
17:59
Самойлова не может смириться с изменами Джигана
17:50
Легкоступовой поставят памятник в Крыму
17:37
Собчак и Богомолов отмечают грандиозное событие
17:27
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику
16:54
Борисов раскрыл сенсационные данные о себе: Вы прямо в точку попали
16:29
Умер двукратный чемпион Европы по боксу Евгений Горстков
16:09
Каковы шансы Тихановской стать лидером Белоруссии для других стран
15:49
"Клеймо на всю жизнь": Алену Шишкову готовят к возвращению Тимати
15:45
Меркель о диктатуре Лукашенко: В Белоруссии приверженность демократии буквально растоптана ногами
15:17
"Я влюбился": Иван Краско сделал шокирующее признание
15:16
Прилучный решил продать особняк ради совместной жизни с Карпович
14:58
Окровавленная Кудрявцева всполошила народ
14:42
Худая и уставшая: как выглядела Печерникова перед смертью
14:36
Тяжелобольная Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время сделала важное заявление
14:15
"Ваше место на кухне": Высоцкую осудили за откровенный наряд на кинофестивале
14:02
Седокова обнажила грудь и заговорила о сексе
13:09
Играют роли: изображающих счастливую семейную жизнь Пугачеву и Галкина закидали камнями
12:47
Политолог объяснил возвращение Лукашенко к репрессиям: Тактика большевиков, проводивших красный террор
12:44
"Ужасное лицо": народ шокирован внешностью Пугачевой
12:27
"Как развидеть и уснуть?": Певцов после пневмонии обрел необычные способности
12:15
Беременная Подольская разоблачила Топурию
12:01
Асмус не может связать и двух слов на съемочной площадке
11:28
Бледанс пообещала выдать тайну Козловского за деньги
11:28
44-летняя Хаматова разделась для красной дорожки
11:03
Решетова после расставания с Тимати стала миллионершей
10:32
Эксперт: Лукашенко упустил шанс уйти вовремя и "красиво"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дочь Ельцина обратилась к белорусам после протестов
Россию предупредили об опасности сближения с Белоруссией
Политолог объяснил возвращение Лукашенко к репрессиям: Тактика большевиков, проводивших красный террор
Разгон женского марша в Минске сняли на видео
Лукашенко обвинили в превращении Белоруссии в регион России
Соловьев нанес неожиданный удар осужденному Ефремову
Спорт

"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим

Ирина Слуцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фигуристка Ирина Слуцкая, в конце прошлого года ставшая в третий раз матерью, призналась, что не может жить без работы. Долгое нахождение дома делает из любящей жены настоящую фурию.
прочитано 630 раз

Спортсменка не стала засиживаться в декрете. "Когда я сижу дома, у меня происходит процесс деградации, что меня очень пугает", – призналась звезда льда в программе "Когда все дома" на "России 1". 41-летняя Ирина Слуцкая отметила, что начинает бояться саму себя и становится нервной и вспыльчивой.

ПО ТЕМЕ

Слуцкая рассказала об особенности новорожденной дочери

Узнавшая неутешительный диагноз Ирина Слуцкая ухватилась за единственный шанс

Сюжеты Фигурное катание

Ирина Слуцкая не мыслит себя без движения. Пусть не на льду, так в новой для себя сфере. Ведь с 2016 года она работает в Московской областной думе в Комитете по охране здоровья, труда и социальной политике. Муж спортсменки Алексей Говырин также является политическим деятелем.

Фигуристка рассказала, что они с супругом много говорят на политические темы. По ее словам, они постоянно обсуждают новости, которые происходят в стране. Ирина Слуцкая считает себя счастливой, потому что у нее есть команда, которая ей во всем помогает, любящий муж и трое прекрасных детей.

" data-translation="#{код 90063}" data-type="trSpan">#{код 90063}

Напомним, Ирина Слуцкая и Алексей Говырин поженились два года назад. Ранее фигуристка состояла в браке с Сергеем Михеевым – у них есть сын Артем и дочь Варя. В конце 2019 года у спортсменки родилась дочь Кира. По словам супругов, наследница растет с твердым характером.

Как писали "Дни.ру", летом этого года Ирина Слуцкая рассказала о том, как узнала о своей тяжелой болезни. В 2003 году врач сказал, что у фигуристки вряд ли когда-нибудь будут дети. Диагноз – васкулит. Это аутоиммунное воспаление стенки сосудов. В процессе развития патология приводит к осложнениям со стороны различных органов, что бывает обусловлено нарушением нормального притока крови. Но, к счастью, прогнозы медиков не оправдались.

Автор: 14 сентября 2020, 09:02 Источник: Телеканал "Россия 1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Стройная Слуцкая блеснула на красной дорожке

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Что думает Путин о конфликте Лукашенко с белорусской оппозицией
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику
Каковы шансы Тихановской стать лидером Белоруссии для других стран
Меркель о диктатуре Лукашенко: В Белоруссии приверженность демократии буквально растоптана ногами

Шоу-бизнес

Муж избил Анастасию Заворотнюк после тяжелых родов
67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)
Муж Наташи Королевой выступил с официальным заявлением после известия о беременности
Что случилось с могилой Владимира Высоцкого

Проишествия

В Красногорске загорелись павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Шоу-бизнес

Муж Наташи Королевой выступил с официальным заявлением после известия о беременности

Сергей Глушко обратился к народу
Шоу-бизнес

Раздевшаяся в турецкой бане Климова встала на голову

Звезда решила заняться йогой
Шоу-бизнес

Худая и уставшая: как выглядела Печерникова перед смертью

Журналисты показали видео

Политика

Эксперт: Лукашенко упустил шанс уйти вовремя и "красиво"

Батька упустил возможность

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Обжиться еще не успели: фигуристка Евгения Медведева показала новый дом
Роднина выдворила Загитову из сборной за любовь к деньгам
Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
Ничего вам не должна: Загитова плюнула в лицо россиянам

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+