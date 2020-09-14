"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим

Фигуристка Ирина Слуцкая, в конце прошлого года ставшая в третий раз матерью, призналась, что не может жить без работы. Долгое нахождение дома делает из любящей жены настоящую фурию.

Спортсменка не стала засиживаться в декрете. "Когда я сижу дома, у меня происходит процесс деградации, что меня очень пугает", – призналась звезда льда в программе "Когда все дома" на "России 1". 41-летняя Ирина Слуцкая отметила, что начинает бояться саму себя и становится нервной и вспыльчивой.

Ирина Слуцкая не мыслит себя без движения. Пусть не на льду, так в новой для себя сфере. Ведь с 2016 года она работает в Московской областной думе в Комитете по охране здоровья, труда и социальной политике. Муж спортсменки Алексей Говырин также является политическим деятелем.

Фигуристка рассказала, что они с супругом много говорят на политические темы. По ее словам, они постоянно обсуждают новости, которые происходят в стране. Ирина Слуцкая считает себя счастливой, потому что у нее есть команда, которая ей во всем помогает, любящий муж и трое прекрасных детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial) 12 Сен 2020 в 5:40 PDT

Напомним, Ирина Слуцкая и Алексей Говырин поженились два года назад. Ранее фигуристка состояла в браке с Сергеем Михеевым – у них есть сын Артем и дочь Варя. В конце 2019 года у спортсменки родилась дочь Кира. По словам супругов, наследница растет с твердым характером.