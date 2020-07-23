"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца

Родителя титулованного спортсмена не стало 3 июля после длительной борьбы с коронавирусом. Хабиб посвятил отцу трогательный пост.
Чемпион UFC поблагодарил близкого человека за все. Он отметил, что тот был для него в одном лице и отцом, другом, и братом, и тренером. Адбулманап научил сына практически всему, что тот умеет.
Спортсмен выразил надежду, что родитель был им доволен. "Тебя будет не хватать, отец!" – признался Хабиб Нурмагомедов.
Пользователи Сети выразили слова поддержки бойцу. Они отметили, что Адбулманап был достойным человеком. "Держись, брат!" – высказался один из болельщиков Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, что Хабибу Нурмагомедову уже предложили отказаться от боя, который должен состояться в сентябре этого года. Многие считают, что чемпиону нужно время, чтобы оправиться после смерти отца.
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