"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца

Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о кончине своего отца – 57-летнего тренера по вольной борьбе Абдулманапа Нурмагомедова. Российский боец поделился переживаниями в соцсети.

Родителя титулованного спортсмена не стало 3 июля после длительной борьбы с коронавирусом. Хабиб посвятил отцу трогательный пост.

Чемпион UFC поблагодарил близкого человека за все. Он отметил, что тот был для него в одном лице и отцом, другом, и братом, и тренером. Адбулманап научил сына практически всему, что тот умеет.

Спортсмен выразил надежду, что родитель был им доволен. "Тебя будет не хватать, отец!" – признался Хабиб Нурмагомедов.

Пользователи Сети выразили слова поддержки бойцу. Они отметили, что Адбулманап был достойным человеком. "Держись, брат!" – высказался один из болельщиков Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что Хабибу Нурмагомедову уже предложили отказаться от боя, который должен состояться в сентябре этого года. Многие считают, что чемпиону нужно время, чтобы оправиться после смерти отца.

