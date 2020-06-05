Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен Валерий Брагин, передает Пятый канал. На этом посту он сменил Алексея Кудашева. Также в состав тренерского штаба вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков.
Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен Валерий Брагин, передает Пятый канал. На этом посту он сменил Алексея Кудашева. Также в состав тренерского штаба вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков.
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