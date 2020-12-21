"Нужно продать душу дьяволу": фигурист о жестокости Тутберидзе

Сначала фигурист Сергей Добрин занимался у тренера Ирины Слуцой Жанны Громовой. Потом он ушел к Алексею Мишину. Сейчас он тренер и преподает в Краснодаре.
Добрин рассказал, как однажды ему довелось поработать с Этери Тутберидзе. Сергей сотрудничал с ней как ассистент всего месяц, но успел разглядеть немало ужасающих деталей.
Методы Этери Тутберидзе поражали. Она была строга и порой даже жестока, развивала намеренно повышенную конкуренцию среди подопечных, что иногда их прост морально истощало.
"Чобы добиться признания Этери Георгивны, нужно продать душу дьяволу. Все говорят о жесткости тренера и конкуренции учеников, которая зачастую выхолащивает их до предела. Внутри все гораздо жестче", – рассказал Сергей Добрин.
Чтобы работать в команде Этери Тутберидзе, нельзя быть слабонервным. Стресс наваливается на ее подопечных постоянно.
Несмотря ни на что, Сергей Добрин признался, что в его судьбе легендарный наставник сыграла большую роль и многому научила. Он назвал ее великим тренером.
Когда он искал работу в Москве, только Этери Тутберидзе протянула ему руку помощи. Его удивил подход тренера. Она отчитала Сергея Добрина за то, что он хотел учить новенькую девочку, пришедшую на просмотр, две недели занимаясь с ней индивидуально. Тутберидзе заявила, что ассистент может лишь направлять спортсменку, а учиться всему она должна сама.
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