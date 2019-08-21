Роналду заговорил о завершении карьеры

Португальский футболист Криштиану Роналду не исключил, что его спортивная карьера завершится в следующем году. В то же время нападающий "Ювентуса" отметил, что он может уйти из спорта и через шесть лет.
"Я не думаю об этом. Может, завершу карьеру в следующем году. Может, буду играть до 40 или 41 года. Не знаю", – цитирует футболиста РИА Новости. Роналду добавил, что предпочитает наслаждаться моментом.
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