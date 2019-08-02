Ученые обнаружили способ предотвратить рак кожи

Американские ученые установили, что употребление продуктов с витамином A поможет защитить человека от плоскоклеточной онкологии – одного из видов рака кожи. К такому выводу специалисты пришли в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие 120 тысяч человек.
Как сообщает FlashNord, витамин A содержится в яйцах, моркови, молоке, брокколи, персиках и дынях. Кроме того, это полезное вещество можно встретить в рыбьем жире и печени трески.
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