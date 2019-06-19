"Спартак" прилюдно послал Глушакова

Московский клуб "Спартак" расторг контракт с нападающим Денисом Глушаковым по обоюдному соглашению сторон. Об этом представители команды сообщили на официальном сайте.
Как передает телеканал "360", договор с футболистом должен был закончиться 30 июня 2020 года. Однако по неизвестной причине клуб решил прекратить отношения досрочно.
В составе московского "Спартака" Денис Глушаков провел 173 матча и забил 23 мяча. Представители клуба поблагодарили спортсмена за вклад и пожелали успехов в дальнейшей карьере. К сообщению они добавили видео лучших голевых передач футболиста, уточняет "Царьград".
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