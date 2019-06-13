"Никому не мешали": известный футболист нелепо оправдался за скандал в аэропорту
Андрей Лунев сообщил, что регистрация на рейс закрывалась, нужно было успеть оплатить багаж. По его словам, сотрудник авиакомпании тянул время, из-за чего и произошел скандал в аэропорту.
Спортсмен признал, что отреагировал на происходящее резко, однако его оправдание выглядит немного нелепо. "Сказал: "Хватит уже!" Это уже надоело просто все потому что... У нас была задача просто уехать и все. Никого не трогали, никому не мешали", - цитирует Лунева Life. Вратарь добавил, что его захлестнули эмоции.
Андрея Лунева задержали во Внуково за мелкое хулиганство. Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, конфликт уже исчерпан.
"Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга. Вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности", – цитирует представителя "Зенита" НСН.
Напомним, что скандал в аэропорту между футболистом и сотрудником воздушной гавани произошел около 11:00 мск 12 июня. После задержания Лунева было проведено медицинское освидетельствование, которое выявило наличие алкоголя в крови футболиста – 0,77 промилле, сообщает URA.ru. Сопротивления стражам правопорядка вратарь не оказывал.
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