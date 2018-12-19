Как Аршавин повеселился с конем и двумя женщинами
На кадрах видно, что спортсмен приятно проводит время. Аршавин едет на коне, а происходящее на камеру снимает одна из спутниц.
"Да ладно тебе, чего ты?" – уговаривает экс-футболиста сборной России представительница прекрасного пола. Аршавин спрашивает, только ли для личного архива его снимает девушка. И она отвечает утвердительно.
Затем съемка ведется, когда спортсмен обнимает одну из женщин. "Аршавин-то ловелас у нас! И тебя любит, смотри! Всех любит Аршавин. Аршавин, а нас любить?" – слышатся за кадром голос и смех.
Очевидцы рассказали, что футболист перед конной прогулкой вышел из стриптиз-клуба. По их данным, Аршавин отказался оплачивать полную стоимость услуги и отдал всего тысячу рублей, передает Life.ru.
Ранее фото ночного променада спортсмена попали в Сеть. Фолловеры возмутились, почему в такое позднее время Андрей Аршавин не с женой Алисой.
Напомним, что скандал в семье футболиста разгорелся осенью 2017 года. Алиса Аршавина объявила на всю страну о расставании с мужем, заверив, что решение связано с ее профессиональной деятельностью. Однако журналисты выяснили, что не только работа стала причиной разрыва: футболист якобы изменил жене с казахстанской моделью Ольгой Семеновой. Впрочем, вскоре Алиса простила Андрея.
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