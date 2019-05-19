Умер известный российский тренер

Умер российский футбольный тренер Александр Ирхин. Деятель спорта ушел на 65 году жизни, передает "Советский спорт".

Причина смерти не уточняется. За свою карьеру тренер поработал в более чем 20 командах. Последний раз Ирхин занимал пост тренера в "Химках".