Умер известный российский тренер

Умер российский футбольный тренер Александр Ирхин. Деятель спорта ушел на 65 году жизни, передает "Советский спорт".
Причина смерти не уточняется. За свою карьеру тренер поработал в более чем 20 командах. Последний раз Ирхин занимал пост тренера в "Химках".
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