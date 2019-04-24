Олимпийский чемпион скончался на 45-м году жизни

Знаменитый спортсмен Сергей Погорелов ушел из жизни в возрасте 44 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба Федерации гандбола России. Причина смерти пока не раскрывается.
Сергей Погорелов занял первое место на чемпионате мира в Японии в 1997 году. Через три года спортсмен завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Сиднее, передает "Царьград".
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