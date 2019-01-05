Конор Макгрегор второй раз стал отцом

Ирландский боец Конор Макгрегор и его жена Ди Девлин второй раз стали родителями. Спортсмен опубликовал в своем Instagram трогательное фото из роддома.
"2019-й начался как нельзя лучше! Всем большое спасибо за хорошие пожелания", – написал боец. Пол и имя ребенка семейство пока держит в секрете.
Актер взбудоражил народ своими сообщениями в Сети
Муж Аллы Пугачевой показал, как проводит время с дочерью и сыном
Актриса одевает семью в линию одежды, запущенную Селин Дион
Актер признался, что после того случая решил больше никогда не садиться за руль