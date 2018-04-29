Федор Емельяненко унизил американца на глазах всего мира

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал досрочную победу над американским спортсменом Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжелом весе. На весь поединок ушла всего 51 секунда. Для американца эта встреча закончилась нокаутом.