Федор Емельяненко унизил американца на глазах всего мира

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал досрочную победу над американским спортсменом Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжелом весе. На весь поединок ушла всего 51 секунда. Для американца эта встреча закончилась нокаутом.
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