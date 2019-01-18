"Сжигает все мосты": экс-супруга Кержакова рассказала о характере футболиста

Александр Кержаков всегда поступает так, как ему выгодно, – а при расставании сжигает все мосты. О тяжелом характере известного футболиста рассказала его бывшая супруга Екатерина Сафронова.

Все прелести кержаковского характера Екатерина Сафронова испытала на себе. Она прожила с Александром около четырех лет, у пары родился сын. Однако история закончилась трагично.

Отношения в паре начали портиться. Футболист подозревал жену в шизофрении и наркомании, а вскоре принял решение положить ее на лечение в клинику. Когда же Екатерина вернулась домой, то обнаружила, что ее вещи вывезены на съемную квартиру. А с ребенком ей встречаться не разрешают.

Сафронова уверена, что пока лежала в больнице, Кержаков готовил против нее иски. В итоге он лишил мать своего ребенка родительских прав. По словам женщины, последний раз она видела сына четыре года назад. "Александр – такой человек, что при расставании с женщинами сжигает все мосты. Это неважно, являешься ли ты матерью его ребенка или нет", – рассказала Екатерина в интервью телеканалу "360".

Сафронова отмечает, что в какой-то момент в жизни мужа появился человек, который стал решать его проблемы. Позже Кержаков потерял крупную сумму. По словам Екатерины, Александр посадил своих друзей в тюрьму, потому что ему так было выгодно. В бизнесе, как и в личной жизни, футболист безжалостен, подчеркивает бывшая жена спортсмена.

Похожим образом мог закончиться последний брак футболиста: сейчас идет бракоразводный процесс Александра Кержакова с Миланой Тюльпановой. Кержаков пытался получить полную опеку над их сыном – он заявлял, что у супруги проблемы с наркотиками и она не может нести ответственность за Артемия. Однако добиться своего Кержакову не удалось: в конце прошлого года Милана по решению суда смогла забрать ребенка себе.