Кержаков придушил жену подушкой

Мать Миланы Тюльпановой Наталья дала откровенное интервью. Она рассказала со ссылкой на слова своей дочери, как футболист Александр Кержаков в пылу эмоций стал душить ее подушкой и пригрозил выбросить из окна.

Говорят, отношение Александра Кержакова к жене и теще сильно изменилось после скоропостижной смерти тестя, сенатора Тюльпанова. Ходят упорные слухи, что футболист женился на Милане только из-за ее богатства. Наталья Тюльпанова рассказала: "Стал со мной абсолютно по-другому разговаривать. Он стал хамить, оскорблять, приписывать мне какие-то вещи, какие я не делаю. Об этом все знают, что он обвинил не только Милану, но и меня, что я пью, что я принимаю наркотики..."

Тюльпанова не стала скрывать, что между супругами возникали конфликтные ситуации, причем подчас они принимали весьма агрессивные формы. "Как она мне сказала, он схватил ее, по всем апартаментам за шкирку таскал. Потом повалил на кровать, стал душить подушкой. Потом подтащил к видовым окнам (Тюльпанова указала кивком в сторону. – Прим. ред.), открыл окно и сказал: "Я тебя сейчас просто выкину!" В этот момент постучалась я в дверь", – поведала мать Миланы Тюльпановой.

А ведь на заре отношений Александр Кержаков очень трепетно относился к Милане, красиво ухаживал, и летом 2015 года влюбленные поженились. В браке пара занималась благотворительностью, устраивала профильные мероприятия и выглядела совершенно счастливой. Милана готовилась подарить Александру малыша, когда смерть отца полностью перечеркнула ее жизнь. Мальчик Артемий появился через шесть дней после кончины дедушки.

Говорят, Милана, совершенно ошеломленная внезапным уходом отца и рождением ребенка, впала в депрессию, и Александр ее не поддержал, хотя обещал совершенно другое. Наталья Тюльпанова вспомнила в интервью Пятому каналу: "Когда были похороны, когда были 40 дней, Александр стоял и говорил: "Я буду всегда рядом, я подставлю плечо..." Но со временем получилось так, что взрослый мужчина, которому 36 лет, борется с двумя женщинами".