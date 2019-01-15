Страдала недолго: Тюльпанова завела нового избранника после развода с Кержаковым
В Stories на своей странице в Instagram девушка опубликовала интригующую запись. Милана ответила на интересующий многих ее подписчиков вопрос.
"Есть ли в Вашей жизни мужчина, потенциальный спутник жизни?" – "Есть", – призналась Тюльпанова. Кто же этот загадочный избранник, экс-супруга футболиста рассказывать не стала.
Напомним, ранее Милана Тюльпанова сообщила, что наконец-то счастлива. Ведь ее сын Артемий теперь рядом. На время бракоразводного процесса суд определил место проживания ребенка с матерью, однако Александр Кержаков это решение игнорировал.
Отметим, что в комментариях подписчики поздравляют Милану с возвращением малыша. Фолловеры отмечают, что рядом с матерью малышу будет намного лучше. Раньше спортсмен устраивал жене короткие свидания с сыном – максимум 15-20 минут. Общение Тюльпановой с ребенком проходило под пристальным наблюдением Кержакова, психолога и нескольких нянь.
Как писали "Дни.ру", развод спортсмена с супругой носил скандальный характер. Кержаков рассказал, что после смерти отца Милана Тюльпанова стала принимать запрещенные вещества. Сама она обвинения в наркозависимости отвергает. Кроме того, Тюльпанова заявила, что футболист женился на ней по расчету.
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