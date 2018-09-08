Джон Терри переходит в московский "Спартак"

Бывший защитник лондонского "Челси" и сборной Англии Джон Терри прошел медицинский осмотр для перехода в московский "Спартак". Футболист намерен подписать с клубом однолетний контракт.
Как рассказал итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, 37-летний защитник при определенных условиях сможет продлить соглашение с "красно-белыми" еще на год.
BOOOUM!! Nouvelle arrivée de taille en RPL!! John Terry est en route pour le Spartak!! Un an de contrat!— Foot Russe (@FootRusse) 8 сентября 2018 г.
Marchisio et maintenant #Terry...��!! #Spartak #RPL #FootRusse https://t.co/v6me4DVXHi
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