Джон Терри переходит в московский "Спартак"

Бывший защитник лондонского "Челси" и сборной Англии Джон Терри прошел медицинский осмотр для перехода в московский "Спартак". Футболист намерен подписать с клубом однолетний контракт.

Как рассказал итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, 37-летний защитник при определенных условиях сможет продлить соглашение с "красно-белыми" еще на год.