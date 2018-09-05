Футболист московского "Спартака" выбывает на полгода из-за жуткой травмы

Центральному защитнику московского футбольного клуба "Спартак" Самуэлю Жиго сделали операцию на левом колене. Хирургическое вмешательство потребовалось спортсмену из-за разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.
Напомним, что игрок получил травму во время прошедшего в северной столице матча с Зенитом. Встреча закончилась ничьей, передает НСН.
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