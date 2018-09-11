Виктор Ан нажился на олимпийских наградах и сбежал из России

Элитная квартира в Петербурге, полученная Виктором Аном за победу на Олимпиаде, сдается внаем. Спортсмен решил подзаработать перед отъездом из России.

Объявление о сдаче в аренду апартаментов в элитном жилом комплексе "Князь Александр Невский" появилось на одном из сайтов незадолго до того, как чемпион по шорт-треку объявил о решении покинуть Россию. Судя по всем признакам, это та самая квартира, которую подарил шорт-трекисту застройщик комплекса, "Росстройинвест", после победы спортсмена на Олимпиаде-2014.

Именно в этих интерьерах фотографировался спортсмен в 2015-м. Компания, опубликовавшая снимки, снабдила их подписью: "Виктор Ан доволен дизайном новой квартиры", пишет Ura.ru.

"Смотреть можно с 11 сентября! На длительный срок сдается видовая трехкомнатная квартира с евроремонтом в ЖК "Князь Александр Невский". Квартира оснащена всей мебелью и бытовой техникой. В каждой комнате есть кондиционер. Установлена посудомоечная машина. Гардеробная комната. Сдается вместе с парковочным местом (оплачивается отдельно)", — написано в объявлении.

Напомним, после Олимпиады в Сочи Виктор Ан получил полагающиеся призерам автомобиль и денежную премию. Кроме того, получивший российское гражданство кореец стал собственником таунхауса в элитном подмосковном поселке Олимпийская деревня Новогорск, двухкомнатной квартиры в Обнинске, а также трехкомнатной – в ЖК "Князь Александр Невский" в Санкт-Петербурге, передает телеканал "360".

Виктор Ан – самый титулованный шорт-трекист в истории. За свою карьеру атлет 20 раз становился чемпионом мира. В 2006 году на зимних Играх в Турине стал трехкратным олимпийским чемпионом.

После конфликта с Корейским союзом конькобежцев в 2011 году Ан принял российское гражданство. В составе сборной России в 2014 году стал шестикратным чемпионом Олимпийских игр. Недавно Ан заявил, что завершает спортивную карьеру и отправляется на родину – в Южную Корею – по семейным обстоятельствам.