Аршавин жестко высказался о пижонстве Смолова на ЧМ-2018
"Я предполагал, что сборная России должна выйти из группы, но то, что они пройдут испанцев или португальцев… Сложно укладывалось в моей голове, чтобы сборная России это прошла. Они выстояли, молодцы", – высказался Аршавин.
Он отметил, что не видел игры Испания-Россия, однако много слышал о том, что отечественная сборная в большинстве своем оборонялась. Андрея это ничуть не удивило: "Да и любая команда против Испании в большинстве своем обороняется и контратакует". По словам футболиста, дойти до одной четвертой для российских игроков – это очень хороший результат.
Далее спортсмен прокомментировал незабитый пенальти Федора Смолова в матче с хорватами. "Паненка" Смолова в серии пенальти с Хорватией – пижонство? Мне трудно сказать, это нужно спросить у него. Игрок, который таким образом бьет пенальти, очень сильно рискует", – рассудил Аршавин.
Андрей отметил, что Федор решился на риск, за который много лет назад в "заводских командах" могли "убить", потому что на кону были большие деньги. "Я особо этого не застал, но в те времена, когда мой папа играл в футбол, могли и закопать на стадионе сразу", – цитирует футболиста Championat.com со ссылкой на Prosports.kz.
Напомним, что сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый из одиннадцатиметровых ударов. Таким образом сборная Хорватии во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретилась с англичанами.
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