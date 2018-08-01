Известный боксер плюнул в лицо подхалиму Порошенко

Украинский боксер Александр Усик отказался от звания Героя Украины. По его словам, для того, чтобы быть героем в глазах людей, ему не нужны никакие официальные регалии.



По его словам, для украинского народа и для "определенного круга" он уже является героем. "Не надо мне ничего давать", – сказал знаменитый спортсмен на пресс-конференции в Киеве. Единственное, о чем он попросил собравшихся, чтобы ему не мешали. "Не мешайте мне идти тем путем, по которому я иду", – добавил Усик.

Стоит напомнить, что в ходе недавнего поединка в Москве в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева Александр Усик одержал победу и стал обладателем титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе в нескольких версиях – Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и других.





Президент Украины Петр Порошенко не смог пройти мимо победы боксера и принялся разбрасываться пафосными словами у себя в Twitter, видимо, желая поднять свой изрядно просевший рейтинг. С его слов, прозвучавший в Москве украинский гимн является символом борьбы Украины и приближает ее победу. Правда, против кого сражается Незалежная, украинский лидер разъяснить не пожелал.

Поток пафоса вызвал недовольство среди спортивных функционеров. Так, вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский назвал слова главы Незалежной "идиотизмом". На его взгляд, Порошенко напрасно связывает успех боксера с политикой. "Как же достали уже все переводить в политику!" – добавил он.