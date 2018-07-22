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Порошенко сделал "идиотское" заявление о победе украинского боксера в России

Петр Порошенко. Фото: poroshenko.petro/ vk.com
Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии. Порошенко считает это приближением к некой большой победе. 
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Прошедший поединок между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком явил миру не только обладателя четырех чемпионских поясов, но и очередную попытку Петра Порошенко заявить о силе Украины. Помимо обычного поздравления глава государства заявил о борьбе, которая скоро приблизит страну к победе.

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"Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, – это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой! Поздравляю с победой, чемпион!", – написал он в Twitter после боя. Такие слова и политические мотивы вызвали критику среди спортивных функционеров. Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский назвал "идиотизмом" слова Порошенко.

По его мнению, глава государства, нашедший в Усике символ "украинской борьбы", напрасно связывает успех спортсмена с политикой. "Как же достали уже все переводить в политику! Идиотизм!" – написал Рябинский в своем Twitter.

 

Напомним, что накануне Усик решением судей победил Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и стал обладателем титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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22 июля 2018, 10:40
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