Специалисты не нашли допинг на ЧМ-2018

Допинг-пробы всех взятых на ЧМ-2018 анализов оказались отрицательными, сообщает EG.ru.
В Международной федерации футбола отметили, что на данный момент на турнире не
было выявлено ни одного случая употребления допинга.
ФИФА привлекала к экспертизе специалистов со стороны, чтобы избежать упреков в подмене. Большинство этих лабораторий находится в Швейцарии.
Кто из представителей зодиакального круга равнодушен к алкоголю, а кто склонен к зависимости
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