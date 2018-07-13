Специалисты не нашли допинг на ЧМ-2018

Допинг-пробы всех взятых на ЧМ-2018 анализов оказались отрицательными, сообщает EG.ru. В Международной федерации футбола отметили, что на данный момент на турнире не было выявлено ни одного случая употребления допинга.



ФИФА привлекала к экспертизе специалистов со стороны, чтобы избежать упреков в подмене. Большинство этих лабораторий находится в Швейцарии.