Польского комментатора загнобили за поддержку сборной России

Польские зрители
и болельщики обрушились с критикой на известного комментатора Дариуша
Шпаковского, сообщает "Газета.ru". Его обвинили в поддержке сборной России во время
четвертьфинального матча чемпионата с хорватами.
Фанаты заявили, что журналист очень радовался забитым россиянами мячам и цитировал строки из нашего гимна. Руководитель спортивной редакции Марек Школьниковски отмел претензии, заверив, что комментатор был беспристрастен.
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