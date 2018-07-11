Спасенных тайских мальчиков позвала играть "Барселона"

Клуб "Барселона" позвал в гости вызволенных из пещеры тайских мальчиков-футболистов, сообщает EG.ru. Они приглашены на международный турнир, который пройдет в следующем году.



У испанского гранда существует собственная школа для юных футболистов, благодаря чему и тайские дети смогут принять участие в обучающей программе. Ранее спасенные спортсмены получили приглашение на недельную стажировку в португальской "Бенфике".