Самая красивая болельщица ЧМ-2018 рассказала о съемках в порно
Фото Натальи моментально облетело все мировые таблоиды, а в Сети ее называли самой красивой болельщицей. Чуть позже интернет-обыватели узнали в ней знаменитую актрису фильмов для взрослых.
Немчинова никогда не давала интервью, однако после заявлений в прессе и соцсетях она решилась высказаться. Девушка заявила, что в порно никогда не снималась: "Наверное, кто-то расстроится, но я никогда не работала в порноиндустрии. Все, что про меня пишут – неправда".
По словам Натальи, десятки откровенных фото в интернете ни что иное как месть бывшего возлюбленного. А псевдонимы, которые ей приписывают — это чья-то больная фантазия. "Я тоже видела эту информацию. Только самих фильмов нигде нет. И еще, я долго удивлялась, какой же надо фантазией обладать, чтобы придумывать псевдонимы. На самом деле история с моими фотографиями, давняя. Пять лет назад у меня был молодой человек. Мы расстались. Он начал мстить. Скинул одно видео в интернет, и с тех пор пошло-поехало, как снежный ком. Вот тогда он и выложил все мои снимки. Я никогда не работала порноактрисой, не продавала себя", – отметила Немчинова.
У красотки высшее гуманитарное образование. Раньше она была моделью, а сейчас работает фитнес-клубе. Также Наталья добавила, что у нее нет официальных страниц в соцсетях, но она планирует через неделю-другую создать аккаунт в Instagram. Немчинова пыталась удалить свои откровенные фото из Сети, но это оказалось практически невозможно, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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