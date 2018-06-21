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Самая красивая россиянка на ЧМ-2018 оказалась порнозвездой

Фото: GLOBAL LOOK press/Elmar Kremser
Пользователи Сети раскрыли личность и род деятельности самой красивой российской болельщицы на ЧМ-2018. Замеченная на трибунах дива оказалась актрисой из фильмов для взрослых.
прочитано 1125 раз

Фотографии российской болельщицы в короткой белой майке с надписью Russia заполонили интернет после того, как ее запечатлели во время церемонии открытия ЧМ-2018. Пользователи Всемирной паутины тут же кинулись искать странички девушки в социальных сетях, чтобы больше о ней узнать.

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Выяснить личность россиянки не составило большого труда. Приблизив на фотографии паспорт болельщика, который она "засветила" на матче между сборными России и Египта, энтузиасты все поняли.

Оказалось, что 28-летняя Наталья Немчинова – известная порноактриса. Девушка снимается в фильмах для взрослых как под собственным именем, так и под псевдонимом Наталья Андреева, передает The Sun.

На порносайтах размещена любопытная информация о красавице. Наталью характеризуют как раскованную модель и звезду свинг-вечеринок. Впервые девушка приняла участие в откровенных съемках в 2016 году. Снималась для Playboy и отмечалась на тематических закрытых вечеринках.

Однако и это не все. Пользователи обнаружили, что Наталья была победительницей конкурса красоты "Мисс Москва – 2007". Также она является ярой фанаткой футбола. Девушка была замечена на трибунах в 2016 году на чемпионате Европы во Франции.

Автор: Михаил Вштанов21 июня 2018, 10:31
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