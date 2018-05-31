Зидан ушел из мадридского "Реала"

Главный тренер испанского клуба "Реал Мадрид" Зинедин Зидан покидает команду. Об этом было объявлено во время внеплановой пресс-конференции.
Наставник считает, что команде нужны изменения. "Ей необходимы другие установки, метод работы, поэтому я принял решение уйти", – цитирует его "Газета.ru".
Зидан был главным тренером "Реал Мадрида" с 2016 года. Под его руководством команда трижды выигрывала Лигу чемпионов.
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