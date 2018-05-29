Чем опасны ставки на спорт

В преддверии чемпионата мира по футболу букмекерские конторы уже вовсю принимают ставки на победу. Азартные болельщики с удовольствием включаются в эту игру, надеясь сорвать куш.

В чем опасность ставок на спорт, Dni.Ru рассказал главный врач Клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

Человечество играло всегда – в кости, карты, рулетку. Здоровый азарт – это нормально. Врач, который занимается лечением игромании в том числе, отметил, что совсем не против открытия игровой зоны, регулируемой законом. "Это гораздо меньшее зло, более того – цивилизованный способ честно поиграть и приятно провести время, нежели откровенный грабеж в подпольных казино, которые активно рекламируются в интернете. Но беда в том, что люди, которые склонны к игровой зависимости или уже ею страдают, не поедут играть куда-то специально", – отметил он.

Игроману нужно все и сразу! Неудивительно, что интерактивные казино процветают. К ним есть доступ с любого смартфона и везде: в школе, в машине, на работе. Доступность и простота в использовании как раз формирует и питает игровую зависимость, губит молодежь.

Ставки на спорт – хитрая и, увы, легальная разновидность подпольных казино и прочих азартных аналогов. Под "спортивным" соусом подростки, молодежь и взрослые люди расстаются с последними деньгами в отчаянной надежде на выигрыш, не понимая главного принципа работы такой системы: выиграть невозможно. К тому же ставки на спорт большинством поначалу не воспринимается как великий и ужасный игровой автомат. Наоборот, считают, что это здоровое увлечение, интерес к спорту. Когда выясняется, что, по сути, это то же казино, остановиться получается не у всех.

Почему мы так легко готовы сделать ставку? Потому что фишки, бумажки, суммы на экране – деньги неосязаемые. Это не зарплата, не наследство и не пачка купюр. А далее человек попадает под влияние азарта. Нередко случается так, что первые ставки оказываются выигрышными. "У меня был один пациент, который поначалу выигрывал по 50-70 тысяч рублей. Но деньги будто жгли ему руки, он бежал в букмекерскую контору и не успокаивался, пока не просаживал все до копейки", – рассказал Вашкин.

Как объяснить то, что одни люди страдают любой формой игромании, а другие нет? Все дело в том, что азартному человеку комфортно жить, только когда он находится в состоянии стресса: сначала он предвкушает легкие деньги, потом предвкушает выигрыш, далее получает дозу адреналина и серотонина на почве проигрыша или выигрыша. Но остановиться не может. Игра становится смыслом его жизни. Вне игры он несчастлив. Ставки на спорт – это еще и обман самого себя. Или семьи. Заключается обман в том, что ты вроде бы не игроман, а просто спортивный фанат.

Самое опасное в ставках на спорт в том, что "спортфан" теряет связь с реальностью, влезает в долги, утрачивает социальные функции, несет деньги из семьи в букмекерскую контору и убежден, что единственный способ исправить положение – не прекратить играть, не устроиться на работу, нет. Отыграться! Вот сейчас он займет тут и там, сделает ставку и вернет свои деньги. Еще и в плюсе будет. Но такого, как правило, не случается.

Как понять, что близкий человек стал спортивным игроманом? Во-первых, он будет стараться скрыть пагубную страсть любыми способами: придумает себе дополнительную работу или, наоборот, будет говорить, что его уволили. Скорее всего, запаролит все свои гаджеты и компьютер. Из дома начнут пропадать деньги. Долго скрывать болезненное увлечение у него не получится, это просто невозможно.

В отличие от алкоголика или наркомана, игроман в большей степени понимает, что ему необходимо лечение. Другое дело, что зависимость от букмекерских контор может не показаться ему такой уж катастрофой. Первый шаг – предложить человеку прекратить играть, исключить все гаджеты из зоны доступа, чтобы проверить, сможет ли он жить без азарта. Как правило, игроман соглашается на подобный эксперимент. И в случае, если изоляция от соблазна становится невыносимой, понимает, что "подсел". На период исключения раздражителей можно пройти курс медикаментозного лечения, но делать это важно под контролем специалистов. В противном случае, забыв про спортбары, человек может увлечься интерактивными казино, начать употреблять алкоголь или наркотики. Потому что склонность к зависимости – это всегда нарушение работы головного мозга, которая нормализуется тандемом медикаментов и психотерапии.