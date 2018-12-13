Российский пловец поставил новый мировой рекорд

На соревнованиях в китайском городе Ханчжоу российский пловец Кирилл Пригода брасом преодолел 200-метровую дистанцию за две минуты и 0,16 секунды, передает портал mkset.ru. Этот показатель стал новым мировым рекордом. Немец Марко Кох, которому принадлежал предыдущий рекорд, пришел третьим. А второе место занял китайский спортсмен Цинь Хайян.
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