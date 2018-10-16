"Где твоя Родина, сынок?": россияне взорвались из-за планов Нурмагомедова стать украинцем
По словам родственника, семья прикладывала максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство Украины. Мужчина добавил, что они ценят, любят и уважают эту страну и ее народ.
Однако в гражданстве Нурмагомедову отказали. Дядя спортсмена рассказал, что это случилось, когда "Хабиб еще маленький был, у него не было паспорта", передает "Спорт-Экспресс". Алекс Нурмагомедов уточнил, что тогда Хабиб "числился в финансовом техникуме" в России.
Также мужчина сообщил, что отказывали Нурмагомедову пять раз. Он добавил, что отказ в украинском гражданстве вызвал у племянника обиду.
Алекс рассказал, что Хабиб "на свои первые бои летал из Полтавы" и выступал за клуб Combat-DOBRO в Киеве. По словам дяди, Хабиб Нурмагомедов после завершения карьеры собирается открыть в Полтаве спорткомплекс.
Заявление дяди российского бойца вызвало шквал эмоций у россиян в соцсетях. В частности, поклонники единоборств назвали такое интервью "подставой" для племянника.
"Как можно так подставлять племянника? И так половина населения страны ищет ошибки и минусы Хабиба, а тут он еще со своей Украиной", "А где твоя Родина, сынок?", "Еще недавно Путин с ним встречался", "Хабиб – чистокровный украинец", – прокомментировали новость пользователи соцсетей.
В свою очередь Абдулманап Нурмагомедов, отец спортсмена, назвал бредом данные о планах сына получить гражданство Украины. Он заявил, что это вранье, которое "даже обсуждать не хочется", сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора. Теперь боец бросил вызов Флойду Мейвезеру – младшему.
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