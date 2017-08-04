Российский спортсмен обманул пони

Велогонщик команды "Газпром-РусВело" Роман Майкин перехитрил выбежавшего на трассу и мешавшего движению пони. Судя по всему, животное тоже решило поучаствовать в соревнованиях.

Курьезный инцидент произошел во время "Тура Польши". На ролике, опубликованном на странице Gazprom-RusVelo в Facebook, видно, что животное преследует гонщиков.

На одном из поворотов Майкин делает вид, что сворачивает с трассы на другую дорогу и указывает пони рукой то же направление. Пони "покупается" на обман и бежит в сторону от трассы.