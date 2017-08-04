Путин отказался тренировать сборную России по футболу

Перспективы российской сборной на предстоящем ЧМ-2018 обсудил Владимир Путин с властями города Черемхово. Глава муниципального образования Вадим Семенов не надеется на успех российских спортсменов, однако президент настроен более оптимистично. Тем не менее, тренировать футболистов глава государства отказался.

Глава Черемхова, что в Иркутской области, пригласил Владимира Путина на празднование 100-летия города. Президента России предложение заинтересовало. Путин пригласил Вадима Семенова побеседовать и выпить чаю из шиповника.

Чиновник рассказал президенту о празднике, какие мероприятия планируются в городе по случаю юбилея. Позже разговор зашел о футболе. Путин поинтересовался, что думает Семенов о перспективах российской сборной на чемпионате мира 2018 года. "Честно? Плохо", – сказал главе государства глава Черемхова.

Такой ответ чиновника президента разочаровал. "Почему это плохо-то? Почему это пессимизм такой? Может быть, не выиграем – но почему будем плохо играть-то?" – цитирует Путина РИА Новости.

Семенов пояснил российскому лидеру, почему придерживается такой точки зрения. Он уверен: российские спортсмены покажут хороший футбол только в том случае, если их тренером станет сам Владимир Путин.

Президент от чести возглавить российскую сборную отказался. "Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеется на то, что ребята будут стараться", – сказал глава государства.

Поговорили Путин с Семеновым и о других видах спорта. Выяснилось, что в Черемхове, кроме футбола, популярны дзюдо и бокс. Заниматься любимым видом спорта президента дети и взрослые могут в спортзалах, которых в муниципальном образовании более полутора десятков.

Российский лидер находится с рабочим визитом в Бурятии. Он встретился с жителями сел, пострадавших от лесных пожаров, обсудил проблемы Байкала, провел несколько встреч. Ранее Путин призвал очистить озеро от нечистоплотных туристов и выпустил туда мальков байкальского омуля. А еще добыл щуку, за которой президенту пришлось гоняться два часа.

