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Спорт

Медведева наказали за скандал в Лондоне

Даниил Медведев. Фото: GLOBAL LOOK press\Panoramic
Российского теннисиста Даниила Медведева наказали за скандал, разгоревшийся на Уимблдонском турнире в Лондоне. Спортсмена оштрафовали за неспортивное поведение на 14,5 тысячи долларов.
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На матче второго круга теннисного турнира Даниил Медведев получил три предупреждения, которые расцениваются как "неспортивное поведение", рассказал официальный представитель Международной федерации тенниса (ITF) Том Моран. "Предупреждение (во время игры. – Прим. ред.) – четыре тысячи долларов, общие штрафные санкции – три тысячи долларов и поведение после матча – семь с половиной тысяч долларов. В итоге Медведев оштрафован на общую сумму 14,5 тысячи долларов", – цитирует его ТАСС.

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Напомним, во время матча против бельгийца Рубена Бемельманса россиянин попросил заменить арбитра Мариану Алвес на вышке из-за якобы предвзятого отношения к нему. Его просьба не была удовлетворена. После соревнования российский спортсмен пожал судье руку, однако позднее вытащил сумку с деньгами и бросил в ее направлении несколько монет.

Сам Даниил Медведев не смог объективно объяснить свои действия на корте после поражения от бельгийца. Он рассказал, что был очень расстроен результатами матча, и это сказалось на его дальнейшем поведении. "Я сожалею, что все так сложилось", – цитирует его "Чемпионат.com".

Он добавил, что бросание монет в направлении судьи было "глупым поступком". "Я просто был расстроен, у этого не было особого значения", – пояснил он. "Я даже не помню, какой был номинал у монеток. Сразу после матча я пожалел о том, что сделал", – заключил спортсмен.

Напомним, матч бельгийца и россиянина завершился со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3 в пользу Рубена Бемельманса. Медведев проигрывал по сетам со счетом 0:2, но сумел сравнять результат. Тем не менее он потерпел поражение в решающем сете со счетом 3:6.

Автор: Константин Улюкаев6 июля 2017, 17:20

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