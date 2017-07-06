Медведева наказали за скандал в Лондоне

Российского теннисиста Даниила Медведева наказали за скандал, разгоревшийся на Уимблдонском турнире в Лондоне. Спортсмена оштрафовали за неспортивное поведение на 14,5 тысячи долларов.

На матче второго круга теннисного турнира Даниил Медведев получил три предупреждения, которые расцениваются как "неспортивное поведение", рассказал официальный представитель Международной федерации тенниса (ITF) Том Моран. "Предупреждение (во время игры. – Прим. ред.) – четыре тысячи долларов, общие штрафные санкции – три тысячи долларов и поведение после матча – семь с половиной тысяч долларов. В итоге Медведев оштрафован на общую сумму 14,5 тысячи долларов", – цитирует его ТАСС.

Напомним, во время матча против бельгийца Рубена Бемельманса россиянин попросил заменить арбитра Мариану Алвес на вышке из-за якобы предвзятого отношения к нему. Его просьба не была удовлетворена. После соревнования российский спортсмен пожал судье руку, однако позднее вытащил сумку с деньгами и бросил в ее направлении несколько монет.

Сам Даниил Медведев не смог объективно объяснить свои действия на корте после поражения от бельгийца. Он рассказал, что был очень расстроен результатами матча, и это сказалось на его дальнейшем поведении. "Я сожалею, что все так сложилось", – цитирует его "Чемпионат.com".

Он добавил, что бросание монет в направлении судьи было "глупым поступком". "Я просто был расстроен, у этого не было особого значения", – пояснил он. "Я даже не помню, какой был номинал у монеток. Сразу после матча я пожалел о том, что сделал", – заключил спортсмен.

Напомним, матч бельгийца и россиянина завершился со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3 в пользу Рубена Бемельманса. Медведев проигрывал по сетам со счетом 0:2, но сумел сравнять результат. Тем не менее он потерпел поражение в решающем сете со счетом 3:6.