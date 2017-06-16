Боксер Ковалев устроил скандал перед боем с американцем

В Лас-Вегасе состоялась финальная пресс-конференция перед матч-реваншем между российским боксером Сергеем Ковалевым и Андрэ Уордом. "Исход реванша с Уордом решу я, а не судьи" – заявил спортсмен и покинул зал.

Российский боксер ушел с пресс-конференции перед боем-реваншем с американцем Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Бой между 34-летним россиянином Сергеем Ковалевым и 33-летним американцем Андре Уордом за чемпионское звание по трем престижным версиям состоится 17 июня.

На пресс-конференции Сергей Ковалев заявил: "Исход реванша с Уордом решу я, а не судьи. Я не хочу говорить о том, что было – впереди наш бой-реванш, в котором я не оставлю Уорду ни единого шанса". Затем он рассказал о подготовке и о своем тактическом плане.

"После нашего предыдущего боя с Уордом, я внес в тренировочный процесс значительные изменения. В прошлый раз я загнал себя во время подготовительного периода. В первой половине поединка с Андре я доминировал, но выдохся ко второй его части. Уверен, дело в том, что я перегружал себя физически во время подготовки к первому бою. Сейчас я вернулся к стандартной системе подготовки, к нагрузкам, которые применял ранее", – сказал спортсмен.

А потом Сергей спросил у журналистов: "Что вы хотите от меня услышать? Я уже сказал достаточно и все докажу на ринге 17 июня. А тебе стоит подготовиться", – подчеркнул боксер, обратившись лично к Уорду. После чего покинул зал.

Напомним, первый бой между этими боксерами состоялся в ноябре прошлого года.Его итогом стала очень спорная победа Уорда решением судей. Многие любители бокса с таким результатом были категорически не согласны. Они считают, что уже тогда Ковалев победил достаточно убедительно.