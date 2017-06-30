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Спорт

В футболе нашли агентов Путина

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Руководители Международной федерации футбола – агенты российских спецслужб. К такому выводу пришли проницательные норвежцы по итогам "журналистского расследования". Скандинавским Пинкертонам пришлось с грустью заключить: мировой футбол контролируется лично Владимиром Путиным.
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Оснований для сенсационных выводов у норвежских журналистов, по их мнению, достаточно. Авторы "расследования"  открыли глаза своим читателям на следующие факты: президент Владимир Путин ранее был сотрудником КГБ, работал в Восточной Германии, затем – правда, недолго – руководил ФСБ, а потом занялся политикой. Вдобавок, российский лидер – петербуржец, начал свою политическую карьеру международным советником у мэра города Анатолия Собчака. КГБ, ФСБ и Петербург — компоненты сети Путина, контролирующей нынешний футбол, заключают "эксперты".

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Попробуем проследить за причудливым и извилистым, как норвежские фиорды, ходом скандинавской мысли. Отправной точкой сложного процесса дедукции стали две фамилии. "Десятилетиями российское правительство и российская разведка (КГБ и позднее ФСБ) обладали большой властью в ФИФА и УЕФА через своих членов исполнительного комитета – Вячеслава Колоскова и Виталия Мутко. Колосков в свое время был агентом КГБ, а Мутко несколько лет был министром в российском правительстве", – делятся своими откровениями авторы в издании Nettavisen.

По мнению исследователей, эти два агента Путина долгие годы влияли на решения ФИФА – особенно в отношении того, какой стране отдать следующий Чемпионат мира. Оба они уже покинули Международную федерацию – но мировой футбол это, к сожалению, от русских не спасет, на полном серьезе предупреждают норвежские "аналитики". Оказывается, на подходе новая беда – Алексей Сорокин!

"Мы можем сразу же начать привыкать к имени Алексей Сорокин. Ему 45 лет, он из Москвы и на внеочередном конгрессе УЕФА 20 сентября в Женеве будет, вероятно, избран членом Совета ФИФА (бывший исполнительный комитет). Он – единственный кандидат", – переживают авторы. "Сорокин в настоящее время является исполнительным директором Организационного комитета ЧМ в России, которая будет проводить ЧМ по футболу в следующем году. Если его изберут, то в правлении ИФА снова будет русский, вероятно, связанный с секретными службами", – заключает издание.

Но самое страшное – российские спецслужбы через этих своих агентов завербовали все руководство ФИФА. К примеру, президент федерации Джанни Инфантино "несколько раз посещал Россию Владимира Путина". "Эти визиты привели к тому, что комитет ФИФА по этике начал расследовать его деятельность, потому что в Россию он летал на частных самолетах российских олигархов, которые являлись членами российского Комитета ЧМ, представлявшего заявку на проведение ЧМ", – пишут авторы.

Хотя тут "экспертам" пришлось признать: комитет все обвинения в итоге снял. Выяснилось, что самолеты заказывал не Инфантино, а администрация ФИФА. А этические правила федерации, запрещающие руководству пользоваться частными самолетами, не распространяются на ее администрацию и на избранных представителей.

Но и это еще не все. Член бельгийского исполнительного комитета Мишель Д'Хооге признал, что после голосования по ЧМ-2018 он "получил от одного русского картину". Обратите внимание на высокий слог: "одним русским". То, что надо для серьезного исследования.

К тому же, Д'Хооге подтвердил, что получил картину от Вячеслава Колоскова, но при этом сообщил, что он знал – картина не имеет ценности. Это подтвердил позже и комитет ФИФА. Там заключили, что полотно не имеет никакой коммерческой ценности, и это просто был дружеский жест. Обвинения с Д'Хооге сняли. Тем более, что он голосовал не за Россию, а за Бельгию/Нидерланды.

Сегодня уже любому норвежцу, и даже некоторым шведам понятно: русский – значит, агент ФСБ. Или КГБ – так привычнее. В прессе об этом не писали, но, судя по всему, на Западе все же запустили машину времени. Иначе как объяснить, что умы европейцев – и скандинавов в частности – так легко вернулись лет на 30 назад, к привычному в те годы мышлению "холодной войны"?

Автор: Игорь Силецкий30 июня 2017, 14:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

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