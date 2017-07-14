Определен соперник для ЦСКА на третий раунд квалификации Лиги чемпионов

В результате жеребьевки был определен футбольный клуб, с которым московская команда ЦСКА встретится на третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сезона 2017/18. Армейцам предстоит игра с греческим АЕК, передает RT. Сами матчи пройдут 25-26 июля. Ответные – 1-2 августа.
#ЦСКА сыграет с АЕКом в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов! Первый матч на выезде pic.twitter.com/B5aYQ6eymy— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 июля 2017 г.
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