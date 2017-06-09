Что стало с Алиной Кабаевой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, всегда улыбчивая и яркая Алина Кабаева стала примером для многих россиянок, причем совершенно разных возрастов. Dni.Ru решили проследить, как с годами изменилась спортсменка.

Одна из самых прославленных гимнасток российской сборной 34-летняя Алина Кабаева родилась в городе Ташкенте. Зрители и поклонники полюбили девушку не только за спортивные заслуги, но и за ее очаровательную улыбку и приветливость.

Будущая гимнастка родилась спортивной семье. Ее мама в молодости играла в сборной Узбекистана по баскетболу, а отец выступал за футбольную команду "Пахтакор". Алина решила идти по стопам своих родителей.

Гимнастикой Алина начала заниматься в 3,5 года. А в 12 лет девочка вместе с мамой приехала в Москву. Будущая чемпионка стала подопечной знаменитого тренера Ирины Винер. В 1996 году девушка вошла в сборную России.

В одном из своих интервью Ирина Винер назвала родителей Алины особенными людьми, а маму спортсменки – собственной сестрой. Для тренера девушка практически стала дочерью.



За всю историю художественной гимнастики Кабаева стала единственной четырехкратной чемпионкой Европы. Впервые она получила титул в Португалии. Самой счастливой страной спортсменка считает Японию, сообщает EG.ru. Именно там она в 1999 году стала двукратной чемпионкой мира и впервые абсолютной чемпионкой.

Девушка является главой "Благотворительного фонда Алины Кабаевой", который занимается строительством спортивного комплекса в Цхинвале. Помимо спорта гимнастка занимается активной общественной деятельностью.

В 2005 году спортсменка стала членом Общественной палаты России. А в 2007-м - депутатом Госдумы. Однако в сентябре 2014 года она приняла решение завершить политическую деятельность. С 2016 года Кабаева возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс". На светских мероприятиях Алина появляется редко. Свою личную жизнь она тщательно оберегает от глаз и ушей репортеров.

Кабаева восхитила своим внешним видом собравшихся на открытии международного турнира по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2017". Многие отметили, что девушка заметно постройнела. Для этого мероприятия Алина выбрала платье классического кроя, подчеркивающее фигуру спортсменки.