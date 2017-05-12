Винер рассказала об особенной семье Кабаевой

Знаменитый тренер Ирина Винер-Усманова рассказала о личной жизни олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которая 12 мая отмечает 34-й день рождения. По ее словам, у гимнастки особенная семья.

Так Винер отзывается о родителях именитой спортсменки. "Алинины родители – особенные люди. Папа – знаменитый футболист, а маму я могу назвать собственной сестрой. Думаю, мы никогда с Алиной не достигли бы столь многого, если бы не ее мама. Можно сказать, что мы воспитывали дочь вместе. Иногда мы даже путали, кто из нас – тренер, а кто – мама. Все так переплелось, что мы действительно стали как будто одной крови", – поделилась она.

Тренер вспоминает, что при знакомстве с будущей чемпионкой усомнилась в ее способностях, да и для художественной гимнастики девочка была слишком взрослой – в 11 лет дети уже выступают на международных соревнованиях. Однако Алину не пугали трудности, она безукоризненно исполняла все задумки, причем с улыбкой. Это давало возможность не останавливаться на достигнутом и работать еще больше и интенсивнее.

Винер отметила, что, несмотря на испытания и сложности, ее подопечную не покидала любовь к гимнастике и понимание того, что она рождена стать звездой. По словам тренера, они с Алиной в корне изменили представление о художественной гимнастике, буквально перевернули этот вид спорта с ног на голову и смогли создать красоту, которую полюбили во всем мире. "Сейчас художественная гимнастика по статистике входит в тройку самых зрелищных и посещаемых видов спорта на Олимпийских играх. И этого мы смогли добиться именно в тот период, когда выступала Алина", – отметила она.

«Вечерний Ургант» �� 30.09.2016 Публикация от Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) Окт 1 2016 в 5:07 PDT

Наставница пожелала Кабаевой успехов в творчестве и во всех начинаниях. "Алина – очень творческий человек, у нее огромный потенциал, и я хочу ей пожелать успехов именно в творчестве. Чем бы она ни занималась – телевидением или чем-то еще, – я желаю ей больше пропагандировать российские литературу, песни, танец, гимнастику", – цитирует специалиста "Спорт Экспресс".