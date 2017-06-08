Вратарь Брызгалов сделал скандальное заявление об Олимпиаде

Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов прокомментировал возможный переход игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) ради участия в Олимпийских играх.

"Останутся ли Орлов и Кузнецов в НХЛ? Если бы у меня заканчивался контракт и был в таком же молодом возрасте, я бы, конечно же, выбрал НХЛ. Но это я, у ребят могут быть другие мысли. Тем более игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Зачем туда ехать? Олимпийские игры будут посредственным турниром, Евротур расширенного состава", – заявил Брызгалов. Хоккеист выступал за тольяттинскую "Ладу", московские "Спартак" и ЦСКА, за несколько клубов НХЛ. В составе сборной России голкипер принял участие в трех Олимпиадах и в 2009 году выиграл чемпионат мира.





Между тем такие звезды российского хоккея, как Овечкин и Малкин, в своих интервью не раз говорили, что участие в Олимпийских играх для них – дело чести. В состав сборной России по хоккею на сезон 2017/2018 вошли 50 человек, 12 из которых выступают в НХЛ. И хотя Малкин и Овечкин в список не попали, они уверены, что клубы НХЛ их на Олимпийские игры отпустят. По сообщениям "Чемпионата", Овечкин, игрок "Вашингтон Кэпиталз", не изменил свое решение: "Я еду на Олимпиаду. Это моя страна. Наш владелец понимает ситуацию, понимает меня, Кузнецова, Бекстрема, Холтби. Каждый игрок хочет быть там, на Олимпиаде. Я жду, что договоренность все же будет достигнута. Не исключаю, что решение НХЛ – это блеф".

Евгений Кузнецов, также представляющий "Вашингтон Кэпиталз", надеется, что НХЛ все же его отпустит. "Но если нет, то я все равно поеду в Южную Корею. Это в моем сердце. Мы с Орловым очень хотим поехать", – заявил он.



Евгений Малкин, выступающий за "Питтсбург Пингвинз", считает, что "ничего хорошего" в решении хоккейной лиги нет. "Будем думать, созваниваться, советоваться. Разговаривать с другими ребятами-хоккеистами. Сколько я ни читал интервью других игроков, никто не понимает этого решения. Как НХЛ может нам это запретить?" – отметил он.

Напомним, что игроки Национальной хоккейной лиги не будут участвовать в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в 2018 году, стало известно в апреле. В этом году НХЛ, Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея (IIHF) не смогли договориться.

В официальном заявлении пресс-службы НХЛ говорится: "Ранее мы четко заявляли: несмотря на то что подавляющее большинство наших клубов категорически против паузы в сезоне 2017/18, НХЛ в целях обеспечения участия ряда игроков лиги в Олимпиаде, мы были открыты для диалога с любой из заинтересованных в этом вопросе сторон (например, МОК, ИИХФ и так далее). Но прошло несколько месяцев, а никакого конструктивного диалога не состоялось. Теперь этот вопрос закрыт".

Причиной разногласий стало то, что представители МОК отказались идти навстречу руководству НХЛ в вопросе о компенсации за участие игроков в соревнованиях.

Защитник "Баффало" Дмитрий Куликов прокомментировал возможность своего перехода в клуб КХЛ, чтобы получить возможность выступить на Олимпиаде-2018. "Не думаю, что со мной это произойдет. В любом случае, это личный выбор каждого", – сказал он.

"Мы отслеживаем российских игроков НХЛ, у которых заканчиваются контракты, – заявил вице-президент ФХР Роман Ротенберг. – И мы, конечно, хотели бы, чтобы они вернулись на родину, чтобы принять участие в Олимпиаде".