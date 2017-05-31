Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал

Российских пользователей Twitter разгневал пост о гимнастке Ангелине Мельниковой, сделанный в аккаунте Олимпийского комитета России (ОКР). Подписчики посчитали, что автор текста осудил спортсменку за феминизм.

Скандал разразился после того, как ОКР опубликовал сомнительный пост с фотографией Мельниковой, где на ней надета майка с надписью: "Все должны быть феминистками". Редактор аккаунта сопроводил запись комментарием: "Может и феминистка, зато красивая и талантливая".

Однако это странное противопоставление взглядов и внешности Мельниковой возмутило пользователей, передает НСН. Они стали оставлять под постом гневные комментарии, требуя уволить редактора ОКР.

"То есть феминистки по умолчанию глупые, некрасивые и без талантов?", "Эсмэмэшник. Уровень – ниже городской канализации", "Что значит "может и феминистка", вы нормальные там или как?", "Я может и феминистка, но зато ваш смм демонстрирует восхитительный уровень некомпетентности", – написали возмущенные пользователи.

Через какое-то время, скандальная запись о Мельниковой была удалена из аккаунта. На ее месте появился нейтральный пост с фотографиями фигуристки Аделины Сотниковой.