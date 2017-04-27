Сколько зарабатывают на рекламе российские спортсмены

Мать ищет деньги на лечение Борисовой Когда отключат горячую воду Выборы президента Франции Звездный Instagram Дом-2

Самое читаемое

Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Больную Варум откачивали 40 минут
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама
партнеры
Четверг 27 апреля
Лента новостей
13:12
Джигурда и Анисина показали идиллию после развода
13:10
Праздник мороженого откроет летний сезон в Москве
12:58
Слишком сексуальной актрисе отказали в съемках
12:38
5 самых громких провалов Кремниевой долины
12:37
Из библиотек Челябинска требуют изъять книги Улицкой
12:26
Стас Костюшкин накормил мясным стейком
12:13
Супруги-долгожители умерли в один день
12:03
Следствие опровергло данные о перегрузе рухнувшего под Сочи Ту-154
11:50
Зверев с иконой ублажил Бузову
11:49
В Забайкалье в шахту с рабочими рухнула льдина
11:39
В Москве Lexus сбил двух женщин на переходе
11:37
Виктория Боня оправдалась за свои "голые" фото
11:29
Google обязали признать Крым российским
11:26
Москвичей предупредили о десятибалльных пробках
11:19
Лазарев о старой жене: Я могу жить только так
11:04
В Москве поймали беглого украинского депутата
11:00
Мажор на BMW устроил опасный дрифт в Москве
10:47
Российские ученые научились бороться с заражением крови
10:38
Актер Крюков рассказал о расставании с супругой
10:32
Курс доллара снизился на открытии торгов
10:24
На Эльбрусе погибли два альпиниста
10:13
На севере Москвы эвакуировали поликлинику
10:06
Подобравшуюся к серфингистам акулу сняли на видео
09:51
На западе Москвы разгуливает неадекватный мужчина с молотком
09:39
В массовой аварии под Самарой пострадали люди
09:24
Заминировавший лондонское метро студент попал на видео
09:19
Земле предсказали глобальную катастрофу
08:44
Подробности убийства женщины-адвоката в Москве
08:36
Гагарина в купальнике обнародовала свою беременность
08:24
Захарова отбила провокацию журналистки из США
08:01
В Дамаске прогремел мощный взрыв
07:50
Схваченные в Калининграде террористы выдавали себя за строителей
23:40
Попавший в больницу Тимати смачно выругался из-за диагноза
22:00
В Москве коммунальщики перешли на усиленный режим работы
21:40
NASA заявило о скором открытии инопланетной жизни
21:20
Андрей Малахов два года молчал про Дану Борисову
21:10
На северо-востоке Москвы расстреляли женщину
21:05
Путин дал гражданство России украинскому ученому
20:56
Ученые нашли способ "задушить" рак
20:53
Шокирующие подробности семейной драмы Даны Борисовой
20:46
Назначена дата начала Третьей мировой войны
20:23
Собянин поддержал поручение Путина по программе реновации
20:15
Эротичные купальники из скотча удивили мир
20:02
После ухода Корчевникова "Прямой эфир" настиг еще один удар
19:58
Борисова эмоционально ответила на нападки матери
19:54
Режиссер "Молчания ягнят" умер от рака
19:41
Мать бессильна помочь Дане Борисовой
19:29
США испытали межконтинентальную ракету (видео)
19:12
Ту-154 рухнул под Сочи из-за лишних килограммов
19:11
На севере Москвы эвакуировали гипермаркет
19:02
Запад признал поражение в войне санкций с Россией
19:01
У тайного сына Манучарова объявился второй отец
18:48
Под Москвой из-за упавшего дерева встал аэроэкспресс
18:47
В соцсетях подсели на новый безумный фетиш
18:41
Агрессия Трампа даст козыри в руки Москвы
18:26
В центре Москвы мотоциклист столкнулся с "Газелью"
17:54
7 лучших фильмов о чернобыльской катастрофе
17:51
Невесту звезды КВН убивает агрессивный рак
17:45
Найдена неожиданная причина хронической усталости
17:37
Расстрел бизнесмена в Москве попал на видео
17:35
Больной Хворостовский вернулся на сцену
17:30
Как дочь модели Playboy взошла на политический Oлимп
17:22
Россия вывела половину войск из Сирии
17:21
Оперная дива Хибла Герзмава даст концерт в Москве
17:19
Полицейские показали погоню за лихачом на Lexus (видео)
17:16
Мужа звезды "Ворониных" ослепила ревность
17:05
Путин поручил Медведеву перевоспитать Мединского
16:32
Москва заиграет новыми красками
16:25
Спасенный от смерти тюлененок пришел в восторг от воды (видео)
16:25
Бузова ответила на жестокие насмешки Урганта
16:24
Бросивший жену Носик получил по шее от любовницы
16:13
Юлия Самойлова: Мы просто забежали в загс и расписались
16:13
Японский дизайнер продает платья с русскими надписями за $500
16:09
Плюсы и минусы советского образования
16:09
Польского русофоба снова побили в прямом эфире (видео)
16:07
Мизулина связала любовь к порно с бесплодием
16:05
Порошенко оставил без работы сотни россиян
16:03
В Турции нашли гроб с телом российского генерала
15:41
В России хотят сажать за похищение невест
15:41
Где искать останки инопланетян
15:37
Плетнев развелся после скандала с Джигарханяном
15:29
Денис Матросов отменил свадьбу из-за несчастья
15:18
В Москве мертвец полгода просидел в машине
15:03
В магазине Сыктывкара нашли "крыску Лариску" (фото)
14:54
Попавшая в опалу Нюша о взятках и зарплатах жюри на "Голосе"
14:49
В Крыму нашли полный сокровищ корабль
14:45
Семья барсуков терроризирует британскую деревню
14:42
Эрдоган совершил роковую ошибку при общении с Путиным
14:37
Тракторист незаконно лечил жителей Узбекистана
14:34
В деле с изнасилованием Полански всплыли новые факты
14:29
Что произойдет в случае падения самолета на АЭС
14:27
Жителям Тюмени изуродовали машины за несуществующие долги
14:17
Киркоров в короне пообещал уйти со сцены тихонько
14:13
Народ молится за больную раком звезду "Дома-2"
14:08
Названы причины крушения МиГ-31 в Сибири
14:06
Москву зальют тропические дожди
13:59
В Санкт-Петербурге открылся центр сексуального образования
13:54
Лукашенко расписался в вечной дружбе с Порошенко
13:39
Угрозы довели "несчастную миллионершу" до паранойи
13:32
Киркоров вбухал в новое шоу 369 миллионов
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Первый канал" оплатил лечение Даны Борисовой
Филипп Киркоров скоро женится
Максакова кипит после потери наследства
Андрей Малахов два года молчал про Дану Борисову
Борисова эмоционально ответила на нападки матери
Составлен график отключения горячей воды в Москве
Спорт

Сколько зарабатывают на рекламе российские спортсмены

Сергей Карякин, Мария Шарапова и Александр Овечкин. Фото: dni.ru
Лицами рекламных кампаний международных брендов все чаще становятся известные спортсмены. Это неудивительно, ведь они демонстрируют чудеса ловкости и выносливости, пропагандируют здоровый образ жизни и вдохновляют миллионы людей на свершения. Однако зарабатывают они не только успешно выступая на международных первенствах.
прочитано 615 раз

Редакция Dni.Ru изучила наиболее заметные рекламные кампании с участием российских спортсменов и узнала их гонорары.

Александр Овечкин

Хоккеист Александр Овечкин, нападающий сборной России и Washington Capitals, – один из самых узнаваемых спортсменов нашей страны. Его не смущает отсутствие переднего зуба, хоккей – спорт для настоящих мужчин. Кстати, именно благодаря этой особенности Александр стал лицом банка "Открытие" в 2016 году. Сумма контракта с чемпионом – 500 тысяч долларов.

Сергей Карякин

Сразу после хоккеиста лицом банка "Открытие" было решено сделать 27-летнего талантливого гроссмейстера Сергея Карякина. Он стал широко известен после знаменитого чемпионата мира 2016 года, где впервые с 2008-го представитель России участвовал в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Статус одного из сильнейших гроссмейстеров и безукоризненная репутация помогли Сергею заключить контракт с одним из крупнейших банков. По некоторым оценкам, сумма составила порядка 150 тысяч долларов.

Юлия Ефимова

Юлия неоднократно становилась победителем крупнейших международных соревнований. К ней было приковано внимание миллионов во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где спортсменка завоевала две серебряные медали. Вопреки сложностям, она смогла доказать, что вера в себя способна творить чудеса и открывать любые двери. Возможно именно поэтому Ефимову выбрали лицом рекламной кампании Orbit "Время блистать". Сумма контракта не разглашается.

Мария Шарапова

Красавица Мария Шарапова неоднократно сотрудничала с крупнейшими международными компаниями. Например, в 2015 году теннисистка подписала контракт с Porsche, а в 2016-м компании Evian, Head и Nike поддержали Марию после скандала с дисквалификацией и решили продолжить работу на прежних условиях.

Общая сумма рекламных гонораров на сегодняшний день составляет около 23 миллионов долларов, что делает Марию одной из самых высокооплачиваемых российских спортсменок.

Андрей Аршавин

На заре своей славы в 2010 году именитый футболист Андрей Аршавин, который на тот момент играл в ФК "Арсенал" (Лондон, Англия), снялся вместе с другими игроками в рекламе Pepsi. Целью кампании было показать, что любовь к футболу способна объединять людей со всех континентов. Благородная цель и красивый ролик принесли спортсмену около 1,5 миллиона долларов.

Елена Исинбаева

Российская прыгунья и двукратная Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева – настоящая звезда российского спорта. Атлетка сотрудничала с производителями соков, дезодорантов, спортивных товаров. Растущая популярность спортсменки напрямую влияет и на ее рекламные гонорары –  средняя сумма контрактов составляет 150 тысяч долларов.

Евгений Плющенко

Некоторые спортсмены готовы сниматься в рекламе со своей семьей. Например, в 2014 году лицами кампании R.O.C.S. стали самый титулованный фигурист Евгений Плющенко, его жена и продюсер Яна Рудковская и их полуторагодовалый сын Александр. При этом Саша Плющенко стал первым в России ребенком, получившим международный рекламный контракт. Общая сумма гонорара - около миллиона долларов.

 

Автор: Василий Ручкин27 апреля 2017, 11:04

комментарии

Политика

Запад признал поражение в войне санкций с Россией
Агрессия Трампа даст козыри в руки Москвы
Как дочь модели Playboy взошла на политический Oлимп
Эрдоган совершил роковую ошибку при общении с Путиным

Шоу-бизнес

Зверев с иконой ублажил Бузову
Виктория Боня оправдалась за свои "голые" фото
Лазарев о старой жене: Я могу жить только так
Актер Крюков рассказал о расставании с супругой

Проишествия

Расстрел бизнесмена в Москве попал на видео
Тракторист незаконно лечил жителей Узбекистана
Пожарный нокаутом спас девушку от смерти
Полицейского уволили за сломанный ноготь зайца (видео)

Lifestyle

Режиссер "Молчания ягнят" умер от рака
7 лучших фильмов о чернобыльской катастрофе
Больной Хворостовский вернулся на сцену
В деле с изнасилованием Полански всплыли новые факты
Шоу-бизнес

Невесту звезды КВН убивает агрессивный рак

Юморист пошел на отчаянные меры, чтобы спасти любимую
Шоу-бизнес

Андрей Малахов два года молчал про Дану Борисову

Шоумен заявил, что жизнь телеведущей в опасности
Происшествия

Подробности убийства женщины-адвоката в Москве

Преступник выстрелил в свою жертву не менее двух раз
Шоу-бизнес

Актер Крюков рассказал о расставании с супругой

Артист признался, что он циник по натуре

Гороскоп

Филипп Киркоров скоро женится
Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова

Фоторепортажи

Эротичные купальники из скотча удивили мир
Киркоров вбухал в новое шоу 369 миллионов
Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя
Чурикова предстала перед иностранным продюсером во всей красе

Спорт

Сколько зарабатывают на рекламе российские спортсмены
Шарапова угодила в новый скандал
Судья села на шпагат на работе (видео)
Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира

Регионы

Спасенный от смерти тюлененок пришел в восторг от воды (видео)
В Крыму нашли полный сокровищ корабль
Названы причины крушения МиГ-31 в Сибири
Под Смоленском "фокусник" случайно сжег жену
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru