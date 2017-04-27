Сколько зарабатывают на рекламе российские спортсмены

Лицами рекламных кампаний международных брендов все чаще становятся известные спортсмены. Это неудивительно, ведь они демонстрируют чудеса ловкости и выносливости, пропагандируют здоровый образ жизни и вдохновляют миллионы людей на свершения. Однако зарабатывают они не только успешно выступая на международных первенствах.

Редакция Dni.Ru изучила наиболее заметные рекламные кампании с участием российских спортсменов и узнала их гонорары.

Александр Овечкин

Хоккеист Александр Овечкин, нападающий сборной России и Washington Capitals, – один из самых узнаваемых спортсменов нашей страны. Его не смущает отсутствие переднего зуба, хоккей – спорт для настоящих мужчин. Кстати, именно благодаря этой особенности Александр стал лицом банка "Открытие" в 2016 году. Сумма контракта с чемпионом – 500 тысяч долларов.

Сергей Карякин

Сразу после хоккеиста лицом банка "Открытие" было решено сделать 27-летнего талантливого гроссмейстера Сергея Карякина. Он стал широко известен после знаменитого чемпионата мира 2016 года, где впервые с 2008-го представитель России участвовал в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Статус одного из сильнейших гроссмейстеров и безукоризненная репутация помогли Сергею заключить контракт с одним из крупнейших банков. По некоторым оценкам, сумма составила порядка 150 тысяч долларов.

Юлия Ефимова

Юлия неоднократно становилась победителем крупнейших международных соревнований. К ней было приковано внимание миллионов во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где спортсменка завоевала две серебряные медали. Вопреки сложностям, она смогла доказать, что вера в себя способна творить чудеса и открывать любые двери. Возможно именно поэтому Ефимову выбрали лицом рекламной кампании Orbit "Время блистать". Сумма контракта не разглашается.

Мария Шарапова

Красавица Мария Шарапова неоднократно сотрудничала с крупнейшими международными компаниями. Например, в 2015 году теннисистка подписала контракт с Porsche, а в 2016-м компании Evian, Head и Nike поддержали Марию после скандала с дисквалификацией и решили продолжить работу на прежних условиях.

Общая сумма рекламных гонораров на сегодняшний день составляет около 23 миллионов долларов, что делает Марию одной из самых высокооплачиваемых российских спортсменок.

Андрей Аршавин

На заре своей славы в 2010 году именитый футболист Андрей Аршавин, который на тот момент играл в ФК "Арсенал" (Лондон, Англия), снялся вместе с другими игроками в рекламе Pepsi. Целью кампании было показать, что любовь к футболу способна объединять людей со всех континентов. Благородная цель и красивый ролик принесли спортсмену около 1,5 миллиона долларов.

Елена Исинбаева

Российская прыгунья и двукратная Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева – настоящая звезда российского спорта. Атлетка сотрудничала с производителями соков, дезодорантов, спортивных товаров. Растущая популярность спортсменки напрямую влияет и на ее рекламные гонорары – средняя сумма контрактов составляет 150 тысяч долларов.

Евгений Плющенко

Некоторые спортсмены готовы сниматься в рекламе со своей семьей. Например, в 2014 году лицами кампании R.O.C.S. стали самый титулованный фигурист Евгений Плющенко, его жена и продюсер Яна Рудковская и их полуторагодовалый сын Александр. При этом Саша Плющенко стал первым в России ребенком, получившим международный рекламный контракт. Общая сумма гонорара - около миллиона долларов.