Громкий скандал Тарасова получил продолжение

Российский телеканал официально прокомментировал оправдания скандально известного футболиста Дмитрия Тарасова по поводу критики в адрес национальной команды. Журналисты считают, что ошибки быть не может: резкие заявления в адрес сборной России делал именно бывший муж Ольги Бузовой.

Руководство РЕН ТВ дало ответ на обвинения Тарасова в том, что журналисты якобы неверно приписали ему фразу с оскорблениями в адрес игроков национальной команды России по футболу. Сотрудники телеканала уверяют, что уже использовали этот телефонный номер, чтобы получить комментарий от бывшего мужа Ольги Бузовой.

"Телеканалом РЕН ТВ опубликована достоверная информация", – гласит текст официального заявления телеканала. В его пресс-службе подчеркнули, что Тарасов по этому номеру телефона уже общался с сотрудниками редакции, передает "Спорт-Экспресс".

Примечательно, что в родном "Локомотиве" футболиста поддержали. "Произошло недоразумение. Мы ждем извинений и опровержения от телеканала", – цитирует "Газета.ru" пресс-атташе команды Андрея Бодрова.

Напомним, конфликт между игроком "Локомотива" и телеканалом РЕН ТВ начался после того, как сотрудники редакции опубликовали скандальный комментарий спортсмена. Тарасов назвал членов сборной России "лохами и лузерами". Критика в адрес национальной команды последовала после поражения россиян в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром со счетом 0:2.

Позже Тарасов оправдался за свои слова. Он заявил, что не давал такой комментарий. "Умный и здравомыслящий человек сразу поймет, что текст, произнесенный Лжедмитрием, способен составить только левый от футбола человек", – написал спортсмен в социальной сети Instagram.