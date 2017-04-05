Жена известного хоккеиста пожаловалась на жизнь в России

Супруга бывшего хоккеиста екатеринбургского "Автомобилиста" и нижнекамского "Нефтехимика" Петра Коукала Радка пожаловалась на некоторые аспекты жизни в России. Женщина разоткровенничалась после ухода супруга из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Радка в пух и прах раскритиковала российскую медицину. Ей пришлось обратиться к врачу, когда ее дочь Викторка заболела воспалением легких.

"Уровень медицины в России и Чехии – земля и небо. Когда дочь попала в больницу, я испугалась, потому что не понимала ни слова из того, что говорили русские доктора. Викторка тоже очень их боялась", – цитирует женщину "Газета.ru". "Там мы провели несколько дней. Но, к счастью, все обошлось", – сказала она.

Также Радка пожаловалась на плохое качество продуктов в некоторых российских магазинах. "Если вы хотите купить в российском супермаркете, например, перец, то подходите к огромной груде овощей, большая часть которых – гнилые. А их картофель будто только что с поля – весь покрыт грязью. Просто ужас", – посетовала женщина.

Помимо того, у семьи хоккеиста возникли проблемы с питьевой водой. "Там огромная проблема с питьевой водой! Нам постоянно приходилось таскать огромные бочки", – поделилась Радка.

Петр Коукал – профессиональный чешский хоккеист, бывший центральный нападающий клуба КХЛ "Автомобилист" (Екатеринбург). Игрок сборной Чехии, чемпион мира 2010 года. Окончил специализированную спортивную школу и институт физкультуры. Является квалифицированным тренером по хоккею.