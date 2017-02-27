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Спорт

День смерти русского хоккея

Фото: youtube.com
Вечером 26 февраля на стадионе "Труд" в Архангельске начался рядовой, на первый взгляд, матч чемпионата России по хоккею с мячом между местным "Водником" и иркутской командой "Байкал-Энергия". Уже через два часа эту игру назовут самой невероятной из всех, когда-либо проходивших в нашей стране в элитном дивизионе: за последние 20 минут поединка обе команды 20 раз специально поразили свои ворота.
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Потрясенные болельщики тут же отреагировали на скандальные итоги матча в соцсетях. Они назвали  произошедшее "позором", "цирком", "договорняком". Некоторые даже провозгласили 26 февраля "днем смерти русского хоккея".

Между тем "договорняком" скандальный матч назвать однозначно нельзя – у команд были противоположные задачи. Более того, они даже всеми силами пытались защищать ворота соперника, когда их собирались поразить собственные защитники.

Что же происходит в одном из самых популярных командных видов спорта в России – хоккее с мячом? Почему стала возможной столь нелепая ситуация на игровом поле? Издание Dni.Ru попыталось разобраться в причинах этого. 

Нынешний сезон ознаменовался серьезным противостоянием руководства Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) и ряда важных для данного вида спорта персон вместе с сообществом болельщиков. Затянувшийся конфликт сделал этот чемпионат, пожалуй, самым скандальным за последние годы.

Напомним, в декабре на два с половиной года был дисквалифицирован главный тренер команды – чемпиона России "Енисей" Сергей Ломанов. Затем в состав сборной на чемпионат мира не включили капитана и сына наставника Сергея Ломанова – младшего.

Зрители на трибунах устраивали акции протеста против ФХМР, болельщики подписывали петиции, а в информационном пространстве развернулась настоящая война. Примечательно, что это противостояние в СМИ поддерживалось федерацией хоккея.

Так, в одном из официальных заявлений представитель ФХМР прямо выступил за скандалы, назвав это "способом привлечения особого внимания к той или иной теме. А значит, не может не радовать, что канал федерального уровня ("Матч ТВ". — Прим. ред.) обратил взгляды на русский хоккей".

Это противостояние фактически разделило российские клубы на два неравных лагеря: лояльных по отношению к ФХМР – "Байкал-Энергия", "Волга", "Кузбасс", "Динамо" – и оппозиционных, среди которых до последнего времени открыто состоял "Енисей". Кроме того, отношение "Водника" к федерации было как минимум натянутым. Произошедшее в Архангельске журналисты назвали недвусмысленным посланием ФХМР от "Водника" и еще одной попыткой "привлечения особого внимания" к проблемам данного вида спорта.

Дело в том, что во втором этапе разыгрываемого по довольно запутанной схеме чемпионата команды фактически занимались подбором себе соперников по плей-офф. Согласно действующему регламенту, возможность столкновения двух "оппозиционных" клубов уже в четвертьфинала теоретически была высока.

Чтобы обойти "Волгу", "Воднику" было достаточно набрать одно очко в последнем матче. В то же время "Байкалу" очень не хотелось выигрывать, чтобы избежать возможного противостояния с тем же "Енисеем" в полуфинале.

По мнению интернет-пользователей, сценарий по разведению лояльных и нелояльных клубов был разыгран сверху. Хронология скандального матча такова: первые 70 минут поединка команды катали мяч в центре поля, а затем устроили шоу, атакуя собственные ворота.

Во время игры, больше напоминавшей театр абсурда, с трибун скандировали "Позор!" Более того, значительная часть болельщиков покинула стадион еще до перерыва.

Примечательно, что первые полтора тайма сопровождались нелепыми удалениями, спровоцированными опозданием на второй тайм у "Байкала" и нарушениями численности состава у "Водника". Кроме того, всю первую часть игры не работала видеотрансляция. Вероятно, по этой причине болельщики и заговорили о сговоре между командами.

В этом невероятном матче игрок "Водника" Олег Пивоваров продемонстрировал уникальное достижение, забив 11 мячей в собственные ворота. Между тем результат поединка не зафиксирован и в таблицу чемпионата не внесен.

Сообщалось, что 27 февраля состоится внеочередное собрание КДК ФХМР. Президент федерации Борис Скрынник пообещал применить к командам жесткие санкции, сообщили изданию Life.ru источники, знакомые с ситуацией.

По словам члена исполкома Федерации хоккея с мячом России, главного тренера сборной России Сергея Мяуса, прошедший матч разберет контрольно-дисциплинарный комитет. Кроме того, уникальную игру, во время которой команды забили 20 автоголов, проверят в Министерстве спорта, сообщает Business FM. "Я столько лет в хоккее с мячом, но такое и в страшном сне не могло присниться", – признался Мяус.

Ранее стало известно, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев подготовит запрос в  ФХМР по поводу этого матча. Об этом депутат рассказал ТАСС. "Мы попросим провести проверку, объяснить, каким образом произошел этот инцидент, а также какие меры будут приняты для неповторения таких ситуаций... Уверен, что федерация, которая развивает этот вид спорта, не оставит это дело безнаказанным".

Между тем ставший уже легендарным матч продолжают горячо обсуждать в соцсетях. "Вот поэтому у нас русский хоккей и не показывают по ТВ. Пожизненно дисквалификация... Все же трусы играют в хоккей", "Вы клоуны, не позорьте наш спорт", "Вон из спорта!﻿", "За такое позорище надо обе команды распустить. Не хотят играть – пусть идут работать", – негодуют раздосадованные болельщики.﻿

27 февраля 2017, 14:29

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