Новый глава придаст ускорения Федерации бокса России

Развитие детско-юношеских спортивных школ и отбор талантливых спортсменов, – такие цели ставит перед собой Алексей Рубежной. Руководитель Службы безопасности российского президента избран главой высшего наблюдательного совета Федерации бокса России.

Алексея Рубежного избрали председателем высшего наблюдательного совета на отчетно-выборной конференции Федерации бокса. Она прошла в Москве 1 февраля. Делегаты также утвердили изменения в уставе, согласно которым была упразднена должность президента. Кроме того, участники поддержали предложенную Рубежным новую структуру управления Федерацией и новый исполком, в состав которого вошли 15 человек. Генсеком федерации стал Умар Кремлев.

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Делегаты съезда выразили надежду, что назначение Алексея Рубежного даст новый импульс развитию российского бокса. С одной стороны, будут сохранены его традиции, с другой – в процесс подготовки спортсменов будут внедряться современные подходы, передает РИА Новости.

"Схема управления федерацией оптимизирована и упрощена. Особое внимание мы уделим регионам, развитию детско-юношеских школ. Важно настроить грамотную работу по подбору талантливых боксеров, на которых мы будем опираться в будущем на соревнованиях всех уровней", – заявил журналистам после своего избрания Алексей Рубежной.

Ранее вице-президент ФБР Дмитрий Лунев заявил, что руководство федерации приняло решение совсем устранить президентский пост, передав полномочия по оперативному управлению работой федерации генеральному секретарю. Назначать его будет исполком федерации по представлению главы высшего наблюдательного совета ФБР. Кандидатом, по заявлению пресс-службы ФБР, стал глава Службы безопасности президента России генерал-майор Алексей Рубежной.

