Сын Кости Цзю одержал первую победу

Сын экс-чемпиона мира по боксу Кости Цзю Тимофей выиграл в своем дебютном поединке в качестве профессионального бойца с австралийцем Зорраном Кэсседи. Россиянин одолел соперника по единогласному решению судей.

Бой 21-летнего Цзю с Кэсседи продлился все запланированные шесть раундов. После завершения поединка, судьи единогласно объявили о победе российского боксера. Схватка завершилась со счетом 60:54, передает Lenta.ru.

Тимофей поспешил поделиться триумфом с подписчиками своего Instagram. "Моя первая победа в качестве профессионального бойца…Спасибо всем, кто помогал мне…С каждым новым поединком я буду стараться выступать все лучше и лучше" – подписал Цзю снимок с ринга.

Фото опубликовано Tim Tszyu (@timtszyu) Дек 17 2016 в 3:55 PST



Отметим, что молодой Тимофей удивительно похож на своего знаменитого отца Костю Цзю. Ранее Цзю-старший делился фотографией сына в Instagram. Поклонники сразу же заметили необычайное сходство Тимофея с папой. "Очень похож на отца! Такое ощущение, что это вы где-то в 2001 году!", – написал один из комментаторов.

Фото опубликовано Tim Tszyu (@timtszyu) Дек 18 2016 в 1:18 PST



Напомним, что последние пару лет Костя Цзю не живет с матерью Тимофея Натальей, с которой у боксера трое общих детей. В начале марта 2015 года экс-чемпион мира связал себя узами брака с Татьяной Авериной, родившей ему сына Владимира.

