Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры

Роман Зозуля ответил фанатам футбольной команды "Райо Вальекано", обвинившим его в нацизме. Письмо украинского полузащитника было опубликовано на официальной странице мадридского клуба в Twitter.

Переходящий в испанский клуб "Райо Вальекано" украинский футболист Роман Зозуля встретил шквал критики со стороны местных болельщиков. Они обвинили нового полузащитника в поддержке нацистских взглядов, пишет Life.ru.

Чтобы оправдаться перед испанскими фанатами, спортсмен опубликовал официальное письмо на странице "Райо Вальекано" в соцсети. Он связал возникшую ситуацию с неверной интерпретацией фактов прессой.

К сожалению, мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который плохо знает о настоящем моей страны и о моей карьере.



"Я прибыл в аэропорт Севильи в футболке с гербом Украины и со стихами Тараса Шевченко — поэта, которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была футболка военизированной группировки, чья символика не похожа на герб моей страны", – отметил Зозуля.

Спортсмен заверил, что никогда не был связан с военизированными или неонацистскими организациями. При этом он оставил без комментариев возмутившие фанатов "Райо Вальекано" фотографии, в частности ту, где запечатлен шарф с изображением лидера украинских националистов Степана Бандеры.

@RVMOficial @zozulyaroman18 simplemente mirando su twitter se ve lo no neonazi que es esta escoria. Stepan Bandera, colaborador nazi pic.twitter.com/oUkslPRGyr — Lobo☆Estepario (@Ridder_Lobo) 31 января 2017 г.

Напомним, что болельщики "Райо Вальекано" обратились к руководству футбольного клуба с просьбой приостановить трансфер Романа Зозули. Они считают, что украинский полузащитник придерживается неонацистских взглядов, и этот факт запятнает многолетнюю историю команды.